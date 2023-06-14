ABD'den övgü dolu sözler: Türkiye'den başkası yapamazdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ülkesinin bağımsızlığının 247. yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen resepsiyondaki konuştu.

Büyükelçi Flake, "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine destek konusunda çok kararlı oldu. Yeni dönemde Türkiye ile ikili ilişkilerde işbirliğini daha fazla artırmak istiyoruz." dedi.

Flake, "Türkiye dışında başka hiçbir ülke, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı. Ve başka hiçbir ülke Karadeniz tahıl girişiminin kolaylaştırılmasını başarılı şekilde sağlayamazdı" ifadelerini kullandı.

Flake, "Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini daha da artırmak istiyoruz" mesajı verdi.

Büyükelçi, "Ticari olarak Türkiye ile harika bağlarımız var. Ticaret hacmimiz şu an 33 milyar dolar seviyesinde, bunun daha da artmasını bekliyoruz. İkinci alan, insanlarımız arasındaki bağ. Turizmde bu yıl 1,8 milyon Amerikalının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Değişim programları ve eğitim fırsatlarında artış bekliyoruz. Güvenlik kısmında devam eden bir işbirliğimiz var. Türkiye NATO'daki ikinci güçlü ülke. Güçlü kaldığına ve NATO ile çalışır olduğuna emin olmak istiyoruz." dedi.

Flake, "Rusya'nın yaptırımları delmesini önlemek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Elimizdeki bilgileri Türk mevkidaşlarımızla da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Flake, Amerikan Kongresi'nde "İsveç'in üyeliği olursa Türkiye'ye F-16 satışı yapılsın" şeklindeki Ankara'nın tepkisini çeken tutuma ilişkin, "ABD yönetimi Türkiye'ye silah satışı konusuna destek veriyor, F-16 satışına bunun için İsveç'in NATO üyeliği bir önkoşul değil; ama kongre üyelerinin de söz hakkı var ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda çok güçlü duyguları var." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından komşu Yunanistan ile yumuşayan ilişkilerle ilgili de, "Ankara ve Atina'nın barış içinde olduklarını görmek harika. İki ülkede de yeni hükümetler seçildi. Bu pozitif atmosferi devam ettirmek için iyi bir zaman." değerlendirmesinde bulundu.