ABD’den Pakistan’a Keşmir faturası
Hindistan’ın Cammu Keşmir’i Hindulaştırma projesine sessiz destek veren ABD, Pakistan’ı oldubittiyi kabule zorlamak adına ekonomi kartına başvurdu. Trump yönetimi, İslamabad hükümetine yaptığı mali yardımdan toplam 3,4 milyar dolar kesintiye gitti.
Aşırı milliyetçi Modi hükümetinin ‘özel’ statüsünü kaldırarak ikiye bölüp Hindulaştırmak için düğmeye bastığı Cammu Keşmir krizine ABD de dahil oldu. Sürecin başından beri sessizliğini koruyarak Hindistan’ın Keşmir Müslümanlarına yönelik zulmünü onaylayan Trump yönetimi, bölgedeki hukuksuzluğu kabul etmesi için Pakistan’a ekonomik baskı yapmaya başladı.
HAN’A TELEFON AÇTI
Tribune Express gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray, Pakistan’a yapılan ekonomik yardımlardan senelik 440 milyon dolarlık kesintiye gitme kararı aldı. Senato tarafından 2010 yılında kabul edilen 7,5 milyar dolarlık yardım paketinde rakamsal değişiklik yapan Trump yönetimi, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık kısmının ödenmeyeceğini duyurdu. Kararın ABD Başkanı’nın gelişmekte olan ülkelere yönelik mali desteği azaltma talebi üzerine alındığı vurgulanırken, gazete, hamlenin merkezinde Keşmir krizinin bulunduğunu yazdı. Washington hükümetinin aldığı kararın mürekkebi kurumadan, Başkan Donald Trump “Arabulucu olabiliriz” teklifi yaparak krizi Hindistan lehine çözme niyetini belli etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü. Açıklamada Trump’ın Han’a Hindistan ve Pakistan’ın Cammu Kaşmir sorunu nedeniyle artan gerginliği diyalog yoluyla azaltmaları gerektiğini ilettiği belirtildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise, “Başbakan İmran Han, ABD Başkanına Pakistan’ın tutumunu bildirdi ve bölgesel barışı tehdit eden son uygulamalar ile Keşmir konusundaki endişemizi aktardı” açıklamasını yaptı.
Hindistan’dan ablukada geri adım
Çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’in ‘özel’ statüsünü kaldırarak bölgeye binlerce asker sevk eden Hindistan, uluslararası baskılar artınca ablukayı hafifletti. Hint yetkililer, dün geceden itibaren telefon ve internet hatlarının yeniden açılacağını duyurdu. İletişim serbestisinin kademeli bir şekilde başlayacağını belirten yetkililer, seyahat özgürlüğünün de daha fazla kısıtlanamayacağını kaydetti. Okulların pazartesi gününden itibaren tekrar hizmet vereceğini dile getiren Yeni Delhi hükümeti, sokaklarda askeri geçiş noktalarının kalacağını ve kimlik kontrolünün süreceğini ifade etti.
ÇiN’DEN MODi’YE UYARI
Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ardından Çin, söz konusu kararın ‘tehlikeli’ olduğu uyarısını yaptı. Kendi talepleri üzerine bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası açıklama yapan Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, tek taraflı atılan Keşmir’in bölünmesi kararının ‘hükümsüz’ olduğunu ilan etti. Jun, Keşmir’deki durumun ‘halihazırda çok gergin ve çok tehlikeli’ olduğunu söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.