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Dünya

ABD'den 'Panama Kanalı' mesajı: Çin'in etkisinden geri alacağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Panama Kanalı'nı diğer müttefik ve ortaklarıyla birlikte “Çin'in etkisinden geri alacağını” belirtti.

AA8 Nisan 2025 Salı 23:05 - Güncelleme:
ABD'den 'Panama Kanalı' mesajı: Çin'in etkisinden geri alacağız
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Hegseth, Panama ziyareti sırasında Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile Panama City'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Hegseth, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisine işaret ederek, "Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden hep birlikte geri alacağız ve bunu diğer yetenekli, aynı düşüncedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Hegseth, "Çok net olmak istiyorum: Çin bu kanalı inşa etmedi. Çin bu kanalı işletmiyor ve Çin bu kanalı silahlandırmayacak." diyerek, ABD'nin Orta Amerika ülkesiyle ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini savundu.

"YÖNETİMİM PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

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