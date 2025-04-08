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Dünya

ABD'den Patriot'lar için yeşil ışık! Toplam değeri 400 milyon dolar

Orta Doğu'da gerginlik her geçen gün artmaya devam ederken, ABD yönetiminden önemli bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'te bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin modernizasyonuna onay verirken, söz konusu girişimin yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 21:20 - Güncelleme:
ABD'den Patriot'lar için yeşil ışık! Toplam değeri 400 milyon dolar
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Patriot hava savunma sistemi planlı yükseltmesi, Kuveyt'in mevcut Patriot PAC-2 Güdümlü Gelişmiş Füzeler (GEM) ve Patriot GEM-T (Güdümlü Gelişmiş Füzeler – Taktik) envanterinin modernizasyonunu ve yeniden sertifikalandırılmasını içeriyor. Bu modernizasyonun, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve giderek daha sofistike hale gelen insansız hava araçları (İHA) dahil olmak üzere bir dizi hava tehdidine karşı doğruluğu, güvenilirliği ve tepkiyi iyileştirmek için gerçekleştirileceği vurgulandı.

Söz konusu modernizasyonun füze yükseltmelerinden çok daha fazlasını içerdiği, Kuveyt'in hava savunma sistemlerini uzun vadede sürdürmeyi amaçlayan geniş bir lojistik, teknik ve eğitim desteği yelpazesini de içerdiği ifade edildi. Bunlara sürdürülebilir bakım, özel araçlar ve test ekipmanları, onarım parçaları, modifikasyon kitleri, eğitim programları, stok güvenilirlik testleri ve ABD saha servis temsilcileri ve yüklenicilerinden yerinde desteğin dahil olduğu aktarıldı.

NATO DIŞINDAKİ ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK

Endüstriyel düzeyde, merkezi Pensilvanya-Letterkenny'de bulunan RTX Corporation, programın ana yüklenicisi olarak belirlendi. Uzun vadeli destek taahhüdünün bir parçası olarak, proje önümüzdeki 15 ila 20 yıl içinde bakım ve sürdürülebilirlik görevlerinde yardımcı olmak üzere 5 ila 8 ABD hükümet veya yüklenici temsilcisinin Kuveyt'e periyodik olarak konuşlandırılmasını öngörüyor.

Kuveyt ile ABD arasındaki savunma ilişkisi, onlarca yıldır Körfez bölgesindeki güvenlik iş birliğinin temel taşı olmuştur. Kuveyt'in 1991'de işgalden kurtarılmasının ardından, iki ülke arasındaki askeri bağlar derinleşmiş, Kuveyt, NATO dışındaki önemli bir müttefik ve ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonları için kritik bir lojistik merkez haline gelmiştir. ABD, silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve ABD ve müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliği sağlamak için sürekli olarak Amerikan savunma teknolojilerine yatırım yapan Kuveyt ile dönüşümlü konuşlandırmalar ve askeri işbirliği anlaşmaları sürdürmekte.

400 MİLYON DOLARLIK MODERNİZASYON

Stratejik bir bakış açısından, Kuveyt'in gelişmiş füze savunma yeteneklerine yaptığı yatırım, ulusal egemenliğe ve bölgesel güvenliğe olan bağlılığı hakkında güçlü bir sinyal gönderiyor. Güvenlik endişesinin arttığı bölgede, hava tehditlerini tespit etme, engelleme ve etkisiz hale getirme yeteneği yalnızca askeri bir gereklilik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluktur. Yabancı basında yer alan habere göre, Kuveyt için hava savunmasını güçlendirmek yalnızca nüfusunun ve kritik altyapısının korunması için değil, aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi'nin daha geniş istikrarına katkıda bulunmak için de hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Haberde son olarak, onaylanan 400 milyon dolarlık Patriot füze yükseltmesinin bir savunma satışından daha fazlasını temsil ettiği; Kuveyt'in ulusal savunma yeteneklerini güçlendiren, bölgesel caydırıcılığı artıran ve Kuveyt ile ABD arasındaki kalıcı ortaklığı yeniden teyit eden stratejik bir girişim olduğu ifade edildi.

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