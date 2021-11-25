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Dünya

ABD'den Polonya'ya destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch ile yaptığı telefon görüşmesinde Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin ABD'nin Polonya'ya desteğini iletti.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 00:11 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 00:11
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Sullivan ve Soloch'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Sullivan'ın savunma konularında güçlü ikili iş birliği vurgusu yaptığını aktaran Horne, Polonya'nın NATO'ya verdiği desteği de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Horne, Polonya- Belarus sınırındaki göçmen krizine de değinerek, "(Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko rejiminin Polonya'nın Belarus sınırında göçmen krizi yaratmasının karşılığında Sullivan, Polonya'ya güçlü desteklerini iletti." ifadesini kullandı.

İki ismin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eylemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Horne, Sullivan ve Solouch'un yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı.

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