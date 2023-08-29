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Dünya

ABD'den Prigojin açıklaması: Öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in 23 Ağustos'taki uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin olduklarını belirtti.

AA29 Ağustos 2023 Salı 09:22 - Güncelleme:
ABD'den Prigojin açıklaması: Öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz
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Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecinin, "Prigojin'in uçağının düşme nedenine ilişkin yeni bir veriye ulaştınız mı?" şeklindeki sorusuna Jean-Pierre, "Bu konuda yeni bir değerlendirmemiz yok." yanıtını verdi.

Jean-Pierre, sözlerini "Prigojin'in geçen çarşamba, 23 Ağustos'ta yaşanan uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz." şeklinde sürdürdü.

- RUSYA, PRİGOJİN'İN UÇAK KAZASINDA ÖLDÜĞÜNÜ TEYİT ETMİŞTİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos'taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etmişti.

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