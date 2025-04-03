Yabancı basın söz konusu onayın zamanlamasının önemli olduğunu çünkü Filipinler'in, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgeler üzerinde Çin ile denizlerde bir dizi gerilim yaşadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de dahil olmak üzere ABD yetkilileri, Çin'in deniz genişlemesine karşı Manila'ya giderek daha fazla destek vermeye başladı. Hegseth, son ziyaretinde "Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığı yeniden tesis etme" sözü vererek Çin'in artan iddialılığına dikkat çekmişti. Ayrıca, General Romeo Brawner da dahil olmak üzere Filipin askeri liderleri, Tayvan'daki bir çatışmanın kaçınılmaz olarak Filipinler'i de içereceğini açıkça belirterek olası düşmanlıklara karşı hazırlık çağrısında bulunmuştu.

Bu tür senaryolara yönelik hazırlıkların, yıllık "Balikatan" tatbikatları gibi ortak ABD-Filipinler tatbikatlarının planlanmasını etkilediği bildirilmişti. Bu gelişmeler, F-16 ediniminin temel taşı olduğu Filipin modernizasyon programına aciliyet katmaktadır.

Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı (DND) sözcüsü Arsenio Andolong resmi bir bildirim alınmadığını belirtti. Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) sözcüsü Albay Francel Margareth Padilla ise kurumun modernizasyona katkıda bulunan her türlü yeteneği belirtti. Filipinler Hava Kuvvetleri sözcüsü Albay Ma. Consuelo Castillo, PAF'ın savaş uçaklarını resmi olarak teslim edildikten sonra açıklama yapacağını belirtti. Filipin hükümeti daha önce, modernizasyon aşamaları ve Amerika Birleşik Devletleri ile savunma görüşmeleri dahil olmak üzere F-16'ları edinme konusunda ilgi göstermişti.

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF), 1990'ların başından beri F-16 C/D satın almak istiyor. 1995'te uçak, daha sonra 1997 Asya mali krizi nedeniyle iptal edilen çok rollü bir avcı uçağı satın alma programında değerlendirilen birkaç uluslararası rakipten biriydi. 2011'de Filipin hükümeti, özellikle Block 50/52 standardına yükseltilen Block 25 veya 30 üniteleri olmak üzere, ABD'den yenilenmiş F-16'lar talep etti. 2012 ABD-Filipinler "2+2" Bakanlar Diyaloğu'nda görüşülen teklif, bakım ve pilot eğitimini içeriyordu. Ancak, yüksek işletme ve yenileme maliyetleri, odak noktasının gelişmiş jet eğitim uçaklarına kaymasına yol açtı. 2018'e gelindiğinde, çok rollü avcı uçağı satın alma planları yeniden canlandırıldı. Haziran 2021'de ABD, Filipinler'e 12 adet F-16 Block 70/72 uçağının satışı için ayrı bir teklifi onayladı, ancak bu nihayetinde devam etmedi.

Filipinler'e önerilen satış, toplu olarak F-16V varyantı olarak bilinen 16 tek kişilik F-16C ve dört çift kişilik F-16D Block 70/72 savaş uçağını içeriyor. Bu uçaklar, General Electric F110-GE-129D veya Pratt & Whitney F100-PW-229 motorlarıyla güçlendirilecek ve toplam 24 motor (yirmi takılı ve dört yedek) anlaşmanın bir parçası olacak. Filipinler uçağın yanı sıra 22 AN/APG-83 AESA SABR radarı, 22 Geliştirilmiş Programlanabilir Ekran Jeneratörü (iPDG) ve Modüler Görev Bilgisayarları 7000AH alacak. Diğer sistemler arasında M-Kodlu veya SAASM'li gömülü GPS/INS üniteleri, 22 adet M61A1 20 mm top, Keskin Nişancı Gelişmiş Hedefleme Pod'ları, Çok İşlevli Bilgi Dağıtım Sistemi-Ortak Taktik Radyo Sistemleri (MIDS-JTRS) ve çok çeşitli mühimmatlar yer alıyor.

Genellikle F-16V olarak adlandırılan Block 70/72 varyantı, F-16 çok amaçlı avcı uçağının en gelişmiş konfigürasyonunu temsil eder.