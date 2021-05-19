ABD'den Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni insani yardım

AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:12 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:12

Yaptığı yazılı açıklamada, Blinken, "2021 Rohingya İnsani Krizi ile Ortak Mücadele Planının duyurulması sırasında ABD, Bangladeş'te ev sahibi topluma ve Rohingya mültecileri ile Myanmar'da mülteci durumuna düşmüş Rohingyalılara acil destek amacıyla yaklaşık 155 milyon dolarlık yeni bir yardım yapacağını duyurdu." ifadelerine yer verdi.

Yardımın yaklaşık Bangladeş'teki 900 bin mültecinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydeden Blinken, Myanmar ordusunun Ağustos 2017'den beri Müslüman Rohingyalılara yönelik kıyımlarından kaçan mültecilere toplamda 1,3 milyar dolar destek verdiklerini kaydetti.

1 Şubat'ta Myanmar'da yaşanan askeri darbede çok fazla insan hakkının ihlal edildiğine dikkat çeken Blinken, başta Rohingyalılara uygulanan kıyım olmak üzere darbecilerin ülkedeki birçok insan hakları ihlalinden de sorumlu olduğunu belirtti

