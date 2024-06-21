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Dünya

ABD'den Rus şirketine yaptırım

ABD yönetimi, Rusya merkezli Kaspersky Lab'in üst düzey yönetim kadrosunda bulunan 12 yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 19:01 - Güncelleme:
ABD'den Rus şirketine yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden siber güvenlik risklerine yanıt olarak Kaspersky yöneticilerinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kaspersky'nin yönetim kurulu ve üst düzey yönetim kadrosunda bulunan 12 kişiye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığının dün Kaspersky'nin, bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının ve ana şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de anti-virüs yazılımı ve siber güvenlik ürünleri ile hizmetleri sağlamasını yasaklayan nihai karar yayımladığı anımsatılan açıklamada, bu kararın şirketin ürün ve hizmetlerinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından "kabul edilemez risk" oluşturduğunun tespit edildiği soruşturmanın ardından alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine eklediği isimler arasında, Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky'nin yer almaması dikkati çekti.

  • Kaspersky Lab
  • Rusya yönetimi
  • yaptırım listesi

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