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ABD'den Rus uçaklarına 2 gün içinde 2'nci önleme

ABD, F-22 savaş uçaklarının Alaska açıklarında Rusya'ya ait savaş uçaklarına 2 gün içinde 2'nci kez önleme yaptığını açıkladı.

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ABD Hava Kuvvetlerine ait jetlerin Alaska açıklarında önceki gün 4 Rus savaş uçağını engellediğini açıklamasının ardından, dün de aynı bölgede 3 Rus uçağına önleme yaptığı bildirildi.

Kuzey Amerika Hava Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "E-3'lerin eşlik ettiği F-22 savaş jetleri, 21 Mayıs'ta Alaska'da hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) giren Rus Tu-95 bombardıman uçaklarına ve Su-35 savaş jetlerine önleme yapmıştır." ifadesi kullanıldı.

Rus uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığına, ABD ya da Kanada hükümranlığındaki hava sahasına girmediğine işaret edilen açıklamada, ADIZ hava sahasında bu yıl 5 kez önleme yapıldığına ve bunlardan son 2'sinin arka arkaya 2 günde olduğu kaydedildi.

NORAD'dan dün yapılan açıklamada, F-22 savaş uçaklarının önceki gün Alaska açıklarında Rusya'ya ait 4 bombardıman ve 2 savaş uçağına önleme yaptığı duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının Çukotka, Bering ve Ohotsk denizlerindeki tarafsız sularda önceden planlanmış sorti yaptığı belirtilerek, söz konusu uçakların zaman zaman Alaska açıklarında da uçuş yaptığı teyit edilmişti.

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