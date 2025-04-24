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Dünya

ABD'den Rusya iddiasına cevap! Haberin geri çekilmesi istendi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, medya kuruluşu Politico'nun, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımların kaldırılacağı iddiasını 'kesin surette yanlış' sözleriyle reddetti.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
ABD'den Rusya iddiasına cevap! Haberin geri çekilmesi istendi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya hesabından, ABD'nin, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldıracağının iddia edildiği Politico'nun haberine ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın "kesin surette yanlış" olduğunu savunan Rubio, "Ne ben ne de (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff, Ukrayna ile yapılacak bir anlaşmanın parçası olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

HABERİN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Rubio, bu iddiayı "gazetecilik mesleğini kötüye kullanma" olarak tabir ederek haberin geri çekilmesini istedi.

Politico'nun, konuya dair bilgisi olan 5 kişiye dayandırdığı haberinde, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında ABD'nin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldıracağının planlandığı öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, Witkoff'un "yaptırımların kaldırılması" konusunda önayak olduğu iddiası yer almıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 2022'de, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yürütücü firması Nord Stream 2 AG şirketine yaptırım kararı almıştı.

  • ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
  • Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı

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