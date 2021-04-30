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Dünya

Putin kararı verdi, ABD harekete geçti: Yüzde 75 azaltacak

ABD, Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını yüzde 75 azaltacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta yabancı diplomatik misyonlarda ve diğer kurumlarda çalışan yerel personel sayısını sınırlandıran bir yasa imzalamıştı.

30 Nisan 2021 Cuma 11:39 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 12:02
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 12 Mayıs'tan itibaren sadece ABD vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verecek.

Reuters'ın haberine göre, alınan kararla birlikte konsolosluk personelinin yüzde 75'lik kısmı azaltılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

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