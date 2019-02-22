ABD’den Rusya ve Çin’i işgal etmek için “Truva atı” projesi geliştirdiği ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askerî ve ekonomik rekabet içerisinde bulundukları Rusya ve Çin’e karşı yeni bir strateji geliştiriyor. Söz konusu strateji, “Truva atı” taktiğiyle Rusya ve Çin topraklarını gizlice istila etmeyi öngörüyor.

ABD’nin başkenti Vaşington’daki Brookings Araştırma Enstitüsünde bir konuşma yapan ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, Almanya’da yayın yapan bir internet dergisinde yer alan bilgilere göre; üzerinde çalışılan stratejinin, Rusya ve Çin’den gelen “tehditlere” karşı başlatıldığını açıkladı.

Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmaların 135 milyar dolar gibi bir miktara mal olacağını söyleyen General Goldfein, bütün ABD askerî birliklerinin söz konusu yeni stratejiye dahil edileceğini ve F-35 savaş uçaklarının başrol oynayacağını anlattı.

Truva atı stratejisinin ana fikrinin “düşmanın zayıf noktalarını” vurmak olduğunu belirten General Goldfein, bu stratejiyle “düşmanın güçlü yanlarıyla çatışmaya girmekten” kaçınacaklarını söyledi.

Son teknoloji silahlara sahip olan Rusya ve Çin’in Amerikan teknolojileriyle baş etmekte zorlanmayacağını belirten uzmanlar, ABD’nin bu stratejisini nasıl hayata geçireceğinin henüz net olmadığını bildirdi.