6 Ocak 2026 Salı
Dünya

ABD'den Rusya'ya sosyal medya üzerinden gözdağı: Oyun oynama

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, Başkan Trump'ın görseliyle birlikte 'oyun oynama' mesajı verilmesi dikkat çekti.

6 Ocak 2026 Salı 11:24
ABD'den Rusya'ya sosyal medya üzerinden gözdağı: Oyun oynama
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait olup Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafa yer verdi.

Görselde "Trump ile oyun oynama" ifadesine yer verilirken paylaşımda da "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi.

