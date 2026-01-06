ABD'den Rusya'ya sosyal medya üzerinden gözdağı: Oyun oynama

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait olup Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafa yer verdi.

Görselde "Trump ile oyun oynama" ifadesine yer verilirken paylaşımda da "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi.

ABD Başkanı Trump'tan seçim şartı: Venezuela'da öncelik istikrar

"Sırada Almanya Başbakanı olabilir"

"Ne Netanyahu ne Franco ne de Hitler bunu yaptı"

Venezuela'yı Nobel yüzünden kaybetti