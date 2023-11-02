ABD'den Rusya'ya tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın iptal kararı "yanlış yönde atılan ciddi bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kararının "uluslararası silah kontrol rejimine olan güveni sarsmaktan başka bir işe yaramayacağı" ve "nükleer riski ve gerilimi" artıracağı ifade edildi.

Rusya'nın CTBT onayını iptal etmesinden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Rus yetkililerin bu kararın testlere devam edileceği anlamına gelmediğine ilişkin söylemlerinin arkasında durması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin 30 yıldır yürürlükte olan nükleer deneme yasaklarına ilişkin "moratoryuma" olan bağlılığı yinelendi.

Avrupa Birliği (AB) de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etmesine tepki göstermişti.

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya, CTBT'ye verdiği onayı geri çekmişti.

Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.