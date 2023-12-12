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Dünya

ABD'den Rusya'ya uranyum ithalatı yasağı

ABD Temsilciler Meclisinde, Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

AA12 Aralık 2023 Salı 12:50 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'ya uranyum ithalatı yasağı
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Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edildi.

Buna göre tasarının yasalaşmasından 90 gün sonra uranyum ithalatı, muafiyetlere tabi olmak kaydıyla yasaklanacak.

Tasarının, ABD enerji bakanının, nükleer reaktörün veya ABD nükleer enerji şirketinin işletilmesi için alternatif bir kaynak bulunmadığını tespit etmesi ya da sevkiyatların ulusal çıkarlara uygun olması halinde Rusya'dan düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ithalatına izin veren muafiyetler içerdiği belirtildi.

Tasarının yasalaşması için Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

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