İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,57
  • EURO
    46,9129
  • ALTIN
    4339.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi! Trump, Putin'e süre verdi
Dünya

ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi! Trump, Putin'e süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 21:02 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi! Trump, Putin'e süre verdi
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini söyleyen Trump, Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşündüğünü belirtti.

Trump ayrıca, dünkü açıklamasının ardından Putin'den herhangi bir dönüş almadığını söyleyerek, "Çok yazık." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.