ABD'den Rusya'yı çok kızdıracak Orta Asya hamlesi! Heyet yola çıkıyor

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin had safhaya ulaştığı Ukrayna savaşının ortasında, Washington'dan yeni bir hamle geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan bir basın açıklamasına göre, Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donald Lu başkanlığındaki bir ABD heyeti 23-27 Mayıs tarihlerinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek.

Açıklamada, Donald Lu'nun 23-27 Mayıs tarihlerinde Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'a ABD delegasyonunun bölgeyle ilişkilerini güçlendirmek ve daha bağlantılı, müreffeh ve güvenli bir Orta Asya için iş birlikçi çabaları ilerletmek adına bir ABD heyetine liderlik edeceği belirtildi.

Heyette ayrıca Pentagon, Ulusal Güvenlik Konseyi, Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu ve USAID'den temsilciler yer alacak.

Heyet, ziyaretler kapsamında belirtilen ülkelerin üst düzey yetkilileri, iş dünyası liderleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. Tacikistan'da, "ekonomik bağları geliştirmek ve güvenlik iş birliğini güçlendirmek için" ABD-Tacikistan Yıllık İkili İstişareleri de yapılacak.

Öte yandan Rusya ile yakın ülkelerin ABD ile görüşmesi, Moskova'yı bir hayli kızdıracak gibi görünüyor.

Star Gazetesi