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ABD'den savaş uçakları, Apache helikopteri ve füze sistemleri alacaklar

Bangladeş, ABD'den çok rollü savaş uçakları, Apache saldırı helikopterleri ve havadan havaya füze sistemleri satın almak istiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ABD Büyükelçiliği'nde ABD'li ve Bangladeşli yetkililer arasında Bangladeş'in, ABD'den çok rollü savaş uçakları, Apache saldırı helikopterleri ve havadan havaya füze sistemleri satın almak için bir ön anlaşmaya varıldığı bildirildi.
 
ABD hükümeti yetkilileri, "İki ülke şu anda ABD yasalarının, ülkeler arasındaki askeri işbirliğini artıracak satın alımların ilerlemesi için gerekli olan iki anlaşmayı müzakere ediyorlar." açıklamasında bulundu.
 
Raporda, yetkililerin 16 Ekim'de Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ABD Büyükelçiliği'nde konuştukları bildirildi. Bangladeşli yetkililerden biri, 2018'de askeri teçhizat için ilk talepte bulunduğunu belirtti. Apache saldırı helikopterlerinin yanı sıra, çok rollü savaş uçakları, Apache saldırı helikopterleri ve havadan havaya füze sistemleri satın almak istediklerini aktardı.
 
Temel anlaşmalar, Satın Alma ve Çapraz Hizmet Anlaşması (ACSA) ve Genel Askeri Bilgi Anlaşması'dır (GSOMIA). Her iki anlaşma daiki taraflıdır. GSOMIA, ABD’nin gelişmiş ekipmanlarının ve teknik bilgilerinin diğerlerinden korunmasını sağlayacak yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.
 
Hükümet yetkilileri, "Bunlar ABD savunma endüstrisinin ileri teknoloji ürün donanımları olduğundan, makinelerin transferi için bu anlaşmaların yapılması gerekiyor." denildi.
 
Anlaşmada servis, bakım, eğitim ve yedek parça tedariki yer alacak. Yetkililer, Bangladeş'in önerdiği satın almaların değerinin ne kadar olduğuna dair bir bilgi vermedi. Yetkililer, "Anlaşmalarla ilgili uzun tartışmalar beklemede olduğu sürece fiyatlar hakkında konuşmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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