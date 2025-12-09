İSTANBUL 11°C / 6°C
Dünya

ABD'den sıkı takip: 85 bin bize iptal edildi

ABD, ocak ayından bu yana yaklaşık 85 bin vizeyi iptal etti. Bu iptallerin 8 binden fazlası öğrenci vizelerini kapsıyor.

AA9 Aralık 2025 Salı 10:19 - Güncelleme:
ABD yönetiminin ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal ettiği belirtildi.

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ocaktan bu yana tüm kategorilerde yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiğini söyleyen yetkili, bu iptallerin 8 binden fazlasının öğrenci vizelerini kapsadığına işaret etti.

Bu yıl iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazlası olduğu kaydediliyor.

- ABD YÖNETİMİNDEN VİZELERE SIKI TAKİP

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ağustosta, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini duyurmuştu.

Ardından ekimde, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiği açıklanmıştı.

