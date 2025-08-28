ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan ve İsrail'in politikaları sonucu Gazze'de kıtlık yaşandığını ortaya koyan raporun "güvenilirlik" ve "dürüstlük" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmadığını öne sürerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Shea, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinin Gazze'deki durumu görüşmek üzere dün bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, yarım milyondan fazla Gazzelinin kıtlığa maruz bırakıldığını ortaya koyan rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de açlığın gerçek bir sorun teşkil ettiğinin farkında olduklarını söyleyen Shea, "Öte yandan, sorunları sadece güvenilirlik ve dürüstlükle çözebiliriz. Ne yazık ki IPC'nin son raporu bu konuda sınıfta kaldı." dedi.

Shea, raporun yazarlarından birinin "İsrail'e karşı uzun zamandır önyargılı" olduğunu ve hazırlanış sürecinde "normal standartların" dikkate alınmadığını iddia etti.

- GAZZE'DE AÇ BIRAKMA POLİTİKASI UYGULANDIĞINI DA REDDETTİ

Shea, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye 2 milyon tondan fazla yardım geçişine izin verdiğini öne sürerek, "Gazze'de aç bırakma politikası yürütüldüğüne ilişkin yanlışlığı da reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yardımlara ilişkin mekanizmalarının oldubittiye getirilmemesi gerektiğini belirten Shea, mayıstan bu yana çok sayıda sivilin insani yardım dağıtım noktalarında öldürülmesine neden olan sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın desteklenmesini savundu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

IPC'nin son raporunda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.