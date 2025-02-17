ABD'den skandal çıkış! ''Keşke İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı''

Rubio, İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında değerlendirmeler yaptı.

Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden itibaren İsrail'e ilk resmi ziyaretini yapan Rubio, "Eğer Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu." ifadelerini kullandı.

Rubio, Trump yönetiminin İsrail'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

- İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 916 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze Şeridi'nde kontrolün Filistin yönetimine geçeceği yönündeki haberleri reddederek buna karşı olduklarını bildirdi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas ile İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bırakılan ve hastanede tedavi altına alınan 64 yaşındaki Filistinli Galib Radi, darp ve işkenceye maruz kaldığını anlattı. Ağır şartlar altındaki tutukluluk süresince 4 hapishaneye nakledildiğini belirten Radi, "Geceleri şiddetli soğukta açık alandaki çakıl taşları üzerinde geçirdik. Hasta olmama rağmen darpbedildim, hakarete maruz kaldım." dedi.

İsrail yönetimi, 15 aylık saldırılar nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze Şeridi'ne varılan ateşkese rağmen konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor.

11.30 TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen yeni teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Nablus kentine düzenlediği baskında Filistinlilere ait bir araca el koydu.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yerlerinden edilen yüzbinlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyine döndü. Gazze kentinde artan nüfus sayısı ve altyapının İsrail saldırılarında tamamen devre dışı kalması sonucu kentte biriken çöpler, çeşitli hastalıklara yol açıyor. Gazze kentinde belediyelere bağlı araçların yetersizliği nedeniyle çöpler sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikiyor. Caddelerde bekleyen çöpler, kolera, difteri ve tifo gibi hastalıkların farklı yollarla yayılmasına sebep oluyor. Gazze kentinde belediye hizmetlerinin sağlanamaması sonucu çevrede çöp ve çeşitli atıkların neden olduğu kirlilik de artıyor.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda boynuna patlayıcı bağladıkları 80 yaşındaki bir adamı canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi.

10.10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyondan ayrılarak hükümeti devirme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinenin onayından geçmeden başlamayacağı sözü verdiği belirtildi.

09.58 Gazze Şeridi'nde 1992 yılından bu yana işitme engelli çocuklara eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunan İşitme Engelli Çocuklar Vakfı'na ait Gazze kentindeki binası, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ağır hasar gördü.

09.32 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu" iddiasında bulundu.

02.34 Gazze'deki hükümet, son iki günde bölgeye giriş yapan insani yardım yüklü tırların sayısının, belirlenen rakamın yüzde 30'unu geçmediğini duyurdu.

00.26 Filistinli esir ve tutukluların haklarını savunan kurumlar ile Hamas, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutukluların hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.