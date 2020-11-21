ABD'den skandal ''İsrail etiketi'' kararı! Sert tepki: En tehlikeli adım

AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:03 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:03

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin söz konusu kararını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Maliki, kararın sözde barış planının uygulanması ve "Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakını onaylayan resmi bir ABD ilanı" olduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu adımındaki tehlikenin küçümsenmemesi ve cevapsız kalmaması çağrısında bulunan Maliki, söz konusu adımı, "yerleşim projesi başladığından beri Filistin halkına, topraklarına ve kendi topraklarında devletlerini tesis etme hayallerine karşı atılan en tehlikeli ABD adımı" şeklinde değerlendirdi.

Maliki ayrıca, ABD'nin kararını reddetmek ve mevcut tüm yasal yollarla mücadele etmek için Arap ve İslam dünyasına ve uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

- "ABD'NİN KARARI HALKIMIZA YENİ BİR SALDIRIDIR"

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin kararı, uluslararası hukukun açık bir ihlali, yerleşimci terörüne destek ve halkımıza karşı yeni bir saldırı anlamına geliyor." dedi.

"Pompeo'nun işgal altındaki Golan tepelerini de kapsayan ziyareti, ABD yönetiminin de bir parçası olarak görüldüğü sömürge çerçevesinde yapıldı." diyen Şihab, uluslararası anlamda İsrail ürünlerinin boykot edilmesi ve ABD'nin söz konusu kararının reddedilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden (FHKC) yapılan yazılı açıklamada da "ABD'nin kararı halkımıza karşı yeni bir düşmanlıktır." ifadeleri kullanıldı.

"Karar, İsrail ürünlerine yönelik artan boykot kampanyalarının ve bunların düşman üzerindeki ekonomik etkisinin dolaylı olarak itirafıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail ya da ABD'nin boykotu söz konusu kararla sona erdiremeyecekleri vurgulandı.

- "ZİYARET, İSRAİL'İN ADIMLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN ABD'NİN YEŞİL IŞIK YAKMASIDIR"

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari de yaptığı yazılı açıklamada, "Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşim yerlerini ziyareti İsrail-Amerika arasındaki 'Yüzyılın Anlaşmasının' bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hudari, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yasa dışı yerleşim birimlerine yapılan ziyaret, Filistin halkına ve topraklarına yönelik tehlikelerine rağmen İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da peş peşe attığı adımları meşrulaştırmak için ABD'nin yeşil ışık yakmasıdır. Bu adım, yerleşim yerleri inşalarını hızlandırmak, buraları yasallaştırmak ve ilhakı perdelemek için güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor, tüm bunlar da Trump yönetiminin benimsediği İsrail talepleri."

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği ifade edilmişti.

Washington yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için attığı adımın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da yer alan Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Ramallah yakınlardaki Psagot'a giden Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018’de yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.