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Dünya

ABD'den skandal karar! İsrail'e doğru yola çıktığı bildirildi

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilime ilişkin ABD'den skandal bir karar geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail'e destek amacıyla 'ek yardımın' yola çıktığını söyledi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 22:12 - Güncelleme:
ABD'den skandal karar! İsrail'e doğru yola çıktığı bildirildi
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın, ABD'nin İsrail'e yönelik tam desteğini yinelediği kaydedilerek, "Başkan ayrıca İsrail Savunma Kuvvetlerine ek yardımın şu anda İsrail'e doğru yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini iletti." ifadesi paylaşıldı.

Biden'ın ayrıca, Netanyahu'ya, ABD tarafının son 24 saatte gerçekleştirdiği yoğun diplomatik çalışmalar hakkında bilgi verdiği de aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

  • ABD İsrail ilişkileri
  • Destek yardımı
  • Biden-Netanyahu telefon görüşmesi

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