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Dünya

ABD'de skandal! Müslüman kadının aldığı kahveye terör örgütü DEAŞ'ın adını yazdılar

ABD'de Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, DEAŞ'ın İngilizce kısaltılması 'ISIS' yazıldı. Minnesota eyaletinde gerçekleşen İslamofobik saldırı büyük tepki çekti.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:16
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Yerel medyadaki haberlere göre, St. Paul şehrinde Target mağazası içinde bulunan kahve zinciri dükkanından kahve almak isteyen Aishah adlı başörtülü kadın, kahvesini aldıktan sonra kahve kabının üstünde DEAŞ’ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" yazıldığını gördü.

Güvenlik nedeniyle tam ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki Müslüman kadın, kahve kabının üstüne terör örgütünün isminin yazılması nedeniyle aşağılandığını hissettiğini belirterek, "İçeceğimi aldığımda üzerindeki yazıdan dolayı şoke oldum." dedi.

Minnesota Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, Target hakkında ayrımcılıktan dava açmayı planladıklarını belirterek, "Müslüman toplumundan birini terörist organizasyonla özdeşleştirmek ayrımcılık ve İslamofobia'dır." ifadesini kullandı.

Target’ten yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı ve çalışanın, Müslüman kadının ismini yanlış anladığı için o şekilde yazdığı savunularak, özür dilendi.

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