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ABD'den son dakika 'Suriye' açıklaması: 500 ya da 600 asker bırakılacak

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

  • AA
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Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.
 
Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

''YENİ DEAŞ LİDERİ HAKKINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİLGİ SAHİBİYİZ''

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi

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