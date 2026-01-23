ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil'de terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Görüşmenin, 20 Ocak'ta Şam yönetimiyle varılan anlaşma sonrası örgüte verilen 4 günlük sürenin dolmasına kısa bir süre kala gerçekleşmesi dikkat çekti.

Tom Barrack, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve kararlılığını yineledi. İlk adımın ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda mutabık kaldı.

Abdi de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçek bir entegrasyon sağlamak ve mevcut ateşkesi korumak için ciddiyetle çalışacağız" dedi.

Barrack: SDG'nin DEAŞ misyonu bitti!

"İsrail ile işbirliği"ni itiraf etti, yardım dilendi

YPG'yi bitiren Ankara-Şam-Washington üçgeni! Suriye modeli Gazze'ye örnek olabilir