Dünya

ABD'den son uyarı! Elebaşların beklentisi boşa çıktı

Şam'ın verdiği 4 günlük sürenin dolmasına saatler kala YPG elebaşları Mazlum Abdi ile İlham Ahmed, Erbil'de destek arayışındaydı. ABD Büyükelçisi Barrack, beklentilerini boşa çıkardı, YPG elebaşlarına 'entegrasyonu hızlandırın' uyarısı yaptı.

23 Ocak 2026 Cuma 08:51
ABD'den son uyarı! Elebaşların beklentisi boşa çıktı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil'de terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Görüşmenin, 20 Ocak'ta Şam yönetimiyle varılan anlaşma sonrası örgüte verilen 4 günlük sürenin dolmasına kısa bir süre kala gerçekleşmesi dikkat çekti.

Tom Barrack, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve kararlılığını yineledi. İlk adımın ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda mutabık kaldı.

Abdi de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçek bir entegrasyon sağlamak ve mevcut ateşkesi korumak için ciddiyetle çalışacağız" dedi.

