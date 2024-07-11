ABD, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah şehrine kara operasyonu gerçekleştireceği endişesiyle geçtiğimiz aylarda tedarikini durdurduğu bazı bombaları, İsrail'e yeniden gönderme kararı aldı.

900 KİLOGRAMLIK BOMBALAR BEKLEMEDE

İsmini açıklamayan bir yetkili, ABD yönetiminin İsrail'e yaklaşık 227 kilogramlık bomba sevkiyatını yeniden başlatma kararı aldığını belirtti. Yetkili, İsrail'in Refah'a yönelik operasyon gerçekleştireceğini açıkladığı dönemde asıl endişelerinin 227 kilogramlık bombaların kullanımı değil, yoğun nüfusun olduğu yerleşim yerlerinde 900 kilogramlık bombaların kullanılma ihtimali olduğunu vurguladı. Yetkili, 227 kilogramlık bombaların 900 kilogramlık bombalarla aynı sevkiyatta yer aldığı için tedarikinin durdurulduğunu belirterek, "Bizim asıl endişemiz, 900 kilogramlık bombaların Refah'ta ve Gazze'nin diğer yerlerinde kullanılma ihtimaliydi. Endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi" ifadelerini kullandı. Yetkili, 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı ise hala bekletildiğini aktardı.

SEVKİYATIN DURDUĞU İDDİASI

ABD yönetiminin Mayıs ayında, İsrail'in Refah'a geniş çaplı kara operasyonu gerçekleştireceğini açıklamasının ardından sivil kayıpların önüne geçilmesi amacıyla 900 kilogramlık ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğu kamuoyuna yansımıştı. ABD medyası, sevkiyatın her biri 900 kilogram olan bin 800 adet bomba ve her biri yaklaşık 227 kilogram olan bin 700 adet bombadan oluştuğu aktarmıştı.

Söz konusu bomba sevkiyatının durdurulmasına rağmen İsrail, ABD'den düzenli olarak silah almaya devam etti. Uluslararası basın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının başladığı Ekim ayından Haziran ayı sonuna kadar ABD'nin en az 14 bin adet MK-84 bombası, 6 bin 500 adet 227 kilogramlık bomba, 3 bin adet Hellfire hassas güdümlü füze, bin adet yeraltı sığınaklarını hedef alan bomba, 2 bin 600 adet küçük çaplı bomba ve diğer mühimmatları İsrail'e gönderdiğini aktardı.