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Dünya

ABD'den soykırıma yeni destek: 8 milyar dolarlık silah satışı Kongre'de

ABD'li yetkililer, Biden'ın görev süresi dolmadan İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşması hakkında Kongre'nin bilgilendirildiğini açıkladı.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
ABD'den soykırıma yeni destek: 8 milyar dolarlık silah satışı Kongre'de
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ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ABD'li yetkililer, İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da içeren 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirdi.

Yetkili, Dışişleri Bakanlığının anlaşmayı Kongre'ye "kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma kabiliyetlerini takviye ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemeye" yönelik bir önlem olarak sunduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail'in güvenliğinin sağlanması için desteğini sürdüreceğine işaret eden yetkili, "Başkan (Joe Biden) İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak vatandaşlarını savunma, İran ve onun vekil örgütlerinin saldırganlığını caydırma hakkı olduğunu açıkça ifade etti. İsrail'in savunması için gerekli kabiliyetleri sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.

Yetkililere göre, söz konusu satış kapsamında mühimmatın bir kısmının ABD'nin mevcut stoklarından temin edilmesi öngörülürken kalanının ise üretilip teslim edilmesi bekleniyor.

  • biden
  • kongre

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