İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1696
  • EURO
    50,4216
  • ALTIN
    6368.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den soykırımcı İsrail'e destek: Milyarlarca dolar hibe edilecek
Dünya

ABD'den soykırımcı İsrail'e destek: Milyarlarca dolar hibe edilecek

ABD Senatosu Tahsisat Komitesi, İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık askeri yardım ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'ye yönelik yapılacak yardımlara yeni kısıtlamalar getirmeyi öngören iki yeni bütçe tasarısı sundu.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:42 - Güncelleme:
ABD'den soykırımcı İsrail'e destek: Milyarlarca dolar hibe edilecek
ABONE OL

Ulusal Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini kapsayan tasarıda, dış yardımlar ve bütçe konusu ele alındı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığının Yabancı Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında en az 3,3 milyar doların hibe şeklinde İsrail'e tahsis edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu kaynağın, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde aktarılması ve gelişmiş silah sistemlerinde kullanılması planlanıyor.

Tasarıya göre, Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik ABD güvenlik yardımlarının, "Filistinlilerin ABD tarafından belirlenen kriterleri karşıladığına ve Filistin güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen 'işkence' ve diğer hak ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik adımlar atıldığına dair Dışişleri Bakanı tarafından Kongreye onay verilmediği sürece" engellenmesi öngörülüyor.

Senato Tahsisat Komitesinin sunduğu tasarıda, Filistinlilerin İsrailliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) soruşturma başlatması ya da bu tür girişimleri aktif biçimde desteklemesi halinde söz konusu yardımların bloke edilmesi şartı da yer alıyor.

Tasarıda bulunan ayrı bir düzenlemeyle de "Ulusal Güvenlik Yatırım Programları" başlığı altındaki fonların, Filistinlilerin İsrail'le müzakere edilmiş bir anlaşma dışında Birleşmiş Milletlerde "üye devletlerle aynı statüyü" ya da "tam devlet üyeliğini" elde etmesi halinde Filistin yönetimine aktarılması yasaklanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.