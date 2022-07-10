ABD'den 'Sri Lanka' çağrısı

ABD'nin Colombo Büyükelçisi Chung, Sri Lanka'da devam eden siyasi ve ekonomik krizin neden olduğu protestolarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Chung, Sri Lanka'nın borç krizini çözmek, herkes için daha adil gelecek oluşturmak için sorumlu ve sürdürülebilir bir adım atarken ABD'nin bu ülkenin yanında yer alacağını belirtti.

Büyükelçi Chung, "Bu, Sri Lanka'nın tarihinde kırılgan ve önemli bir andır. Sri Lanka parlamentosunun bu sürece herhangi bir siyasi partinin değil, ulusun iyiliğine yönelik taahhütte bulunarak saygı ve sağduyu ile yaklaşması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, binlerce kişinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve tüm Sri Lankalılar için daha iyi bir gelecek talep etmek için sokağa döküldüğü protestoları ve siyasi gelişmeleri yakından izlediğine dikkati çeken Chung, tarafları barışçıl, demokratik geçiş süreci için iş birliği yapmaya çağırdı.

Chung ayrıca ABD ve uluslararası toplumun devam eden krizin üstesinden gelmek için Sri Lanka'yı desteklediğini vurgulayarak, "Anayasal çerçevede seçilecek yeni hükümeti, uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlayacak ve Sri Lanka halkının hoşnutsuzluğunu giderecek çözümleri belirlemek ve uygulamak için hızla çalışmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik gıda ve yakıt kıtlığı da dahil olmak üzere kötüleşen ekonomik koşullar yüzünden zor günler geçiren Sri Lanka'yı desteklemeye hazır olduklarına işaret eden ABD Büyükelçisi Chung, protestoculara ve gazetecilere yönelik şiddeti kınadı.