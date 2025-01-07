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Dünya

ABD'den Suriye çağrısı: İnsani yardım akışı kolaylaştırılmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete doğru barışçıl siyasi geçişe verdiği desteği yineledi. Blinken, uluslararası toplumun Suriye genelinde insani yardım akışını kolaylaştırması gerektiğini söyledi.

AA7 Ocak 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
ABD'den Suriye çağrısı: İnsani yardım akışı kolaylaştırılmalı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Blinken, görüşmede, ABD'nin Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete doğru barışçıl siyasi geçişe verdiği desteği bir kez daha teyit etti.

Azınlık grupları da dahil tüm Suriyelilerin haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterilmesinin ve Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesinin uluslararası toplumun ortak hedefi olduğunu ifade eden Blinken, uluslararası toplumun Suriye genelinde insani yardım akışını kolaylaştırması gerektiğini vurgulayarak Suriye halkına yardım sağlayan Suud hükümetine teşekkür etti.

Blinken, Al Suud ile Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımın artırılmasını sağlayacak bir ateşkese varılması için sürdürülen çabaları da ele aldı.

İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulmasını da görüşen Blinken, ordusu ve polis gücü gibi Lübnan'ın meşru güvenlik kurumlarına desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
  • Bakan Blinken
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