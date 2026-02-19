İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7781
  • EURO
    51,7268
  • ALTIN
    7002.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Suriye hamlesi: Tüm güçlerini çekecek iddiası
Dünya

ABD'den Suriye hamlesi: Tüm güçlerini çekecek iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekmeye hazırlanıyor.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 00:20 - Güncelleme:
ABD'den Suriye hamlesi: Tüm güçlerini çekecek iddiası
ABONE OL

ABD, Suriye'de konuşlandığı birçok üssü Suriye ordusuna devretmeye devam ederken, ABD'nin Suriye'deki tüm güçlerini geri çekeceği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği öne sürüldü. Haberlerde, tüm askerlerin geri çekilmesine dair sürecin devam ettiği aktarılarak, ABD'nin önümüzdeki iki ay içinde geri çekilmeyi tamamlamasının beklendiğini ifade edildi.

ABD daha önce Şeddadi ve El-Tanf üslerinden çekilmişti

ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan stratejik El-Tanf Askeri Üssü'nü Suriye ordusuna devretmişti.

  • abd suriye
  • Suriye çekilme planı
  • ABD Suriye askerleri

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.