ABD'den Suriye hamlesi: Tüm güçlerini çekecek iddiası

ABD, Suriye'de konuşlandığı birçok üssü Suriye ordusuna devretmeye devam ederken, ABD'nin Suriye'deki tüm güçlerini geri çekeceği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği öne sürüldü. Haberlerde, tüm askerlerin geri çekilmesine dair sürecin devam ettiği aktarılarak, ABD'nin önümüzdeki iki ay içinde geri çekilmeyi tamamlamasının beklendiğini ifade edildi.

ABD daha önce Şeddadi ve El-Tanf üslerinden çekilmişti

ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan stratejik El-Tanf Askeri Üssü'nü Suriye ordusuna devretmişti.