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Dünya

ABD'den Suriye kararı: Biden onay verdi

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye insani yardım kısıtlamalarını hafifletme kararını onayladığını iddia etti.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
ABD'den Suriye kararı: Biden onay verdi
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ABD merkezli WSJ gazetesinde yer alan habere göre ABD'nin çok yakın zamanda Suriye'ye insani yardım ve elektrik, su gibi diğer temel hizmetlere yönelik kısıtlamaları hafifleteceğini duyurması bekleniyor.

Haberde, Joe Biden yönetiminin hafta sonu kısıtlamaların hafifletilmesine onay verdiği belirtildi. Alınan kararla birlikte ABD Hazine Bakanlığı, temel ihtiyaçları karşılayan yardım gruplarına ve şirketlere muafiyet verebilecek.

ABD'nin böylece yaptırımları tamamen kaldırılmadan temel ihtiyaçların teslimatını hızlandırılmayı hedeflediği ifade edildi.

  • The Wall Street Journal
  • biden

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