İsminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye'nin BM misyonunun statüsünün düşürülmesine ilişkin AA'ya açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, kısa süre önce New York'taki BM Suriye Misyonu'na, misyon üyelerinin vize sınıflandırmasına dair rehberlik sağlandığını belirterek, bu idari kararın ABD'nin mevcut tanıma politikasına dayandığını vurguladı.

"ABD şu anda herhangi bir oluşumu Suriye hükümeti olarak tanımamaktadır" diyen yetkili, Suriye'nin BM Daimi Misyonu'nun akredite üyelerinin ayrıcalıkları ya da dokunulmazlıklarında herhangi bir değişiklik olmadığını ve vize sınıflandırmasının da kısmen ABD'nin tanıma politikasına bağlı olduğunu belirtti.