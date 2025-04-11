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Dünya

ABD'den Suriye kararı! İddiayı doğruladılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı.

AA11 Nisan 2025 Cuma 12:42 - Güncelleme:
ABD'den Suriye kararı! İddiayı doğruladılar
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İsminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye'nin BM misyonunun statüsünün düşürülmesine ilişkin AA'ya açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, kısa süre önce New York'taki BM Suriye Misyonu'na, misyon üyelerinin vize sınıflandırmasına dair rehberlik sağlandığını belirterek, bu idari kararın ABD'nin mevcut tanıma politikasına dayandığını vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

"ABD şu anda herhangi bir oluşumu Suriye hükümeti olarak tanımamaktadır" diyen yetkili, Suriye'nin BM Daimi Misyonu'nun akredite üyelerinin ayrıcalıkları ya da dokunulmazlıklarında herhangi bir değişiklik olmadığını ve vize sınıflandırmasının da kısmen ABD'nin tanıma politikasına bağlı olduğunu belirtti.

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