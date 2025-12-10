İSTANBUL 13°C / 8°C
10 Aralık 2025 Çarşamba
Dünya

ABD'den Suriye mesajı: SDG'nin entegrasyonu kilit önem taşıyor

ABD Merkez Komutanlığı'nın başındaki Amiral Brad Cooper, SDG'nin Suriye hükümet güçleriyle bütünleşmesinin “daha öngörülebilir ve istikrarlı” bir güvenlik ortamı oluşturacağını belirterek Washington'un yürütülen görüşmeleri desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 23:24
ABD'den Suriye mesajı: SDG'nin entegrasyonu kilit önem taşıyor
Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye konferansında konuşan Cooper, 10 Mart'ta varılan entegrasyon anlaşmasına dikkati çekerek Washington'un, Şam'daki son görüşmeler dahil olmak üzere devam eden görüşmeleri "desteklemeye hazır" olduğunu belirtti.

Amiral Cooper, "SDG'nin Suriye hükümet güçleriyle başarılı şekilde entegrasyonu, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir güvenlik ortamına yol açacaktır." dedi.

Cooper, ABD ve Suriye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrarı koruma konusunda ortak çıkarı olduğunu dile getirdi.

CENTCOM için üç temel çalışma olduğunu belirten Cooper, bunları "Suriye'de DEAŞ'ın agresif bir şekilde takip edilmesi, SDG'nin Şam ile entegrasyonunun desteklenmesi ve terörle mücadele operasyonlarını güçlendirmek için Şam ile koordinasyon sağlanması" şeklinde sıraladı.

