ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyaz Saray'ın önünde Irak merkezli Rudaw'a konuştu. Barrack, Suriye'de 2025 yılının sonuna kadar tüm grupları ve azınlıkları kapsayan 'merkezi' bir hükümetin kurulmasını beklediğini belirtti; 'federasyon' kurulma olasılığını dışladı. Suriye'deki farklı topluluklar arasında görüşmeleri kolaylaştırmada Washington'ın rolüne ilişkin bir soru üzerine Barrack, ABD Başkanı Trump'ın 'her bölgenin kendi kaderini belirlemesini' hedeflediğini söyledi. Barrack, "Biz yol göstereceğiz, ikna edeceğiz, değişiklikler yapacağız ama hiçbir şeyi dayatmayacağız" dedi.

LÜBNAN'DA İŞE YARAMADI

Tom Barrack, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ise Suriye yönetiminin 'iyi niyete sahip olduğunu' vurguladı; "Parçalanmış federalizmlerin veya mezhepçiliklerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı. Lübnan'a bakın, tam bir kaos" dedi. Aynı durumun Irak ve Afganistan'da da geçerli olduğunu kaydeden Barrack, birleşik bir yapının zamanla oluşabileceğinin altını çizerek, Suriye'de de bu durumun "parça parça" meydana geldiğini söyledi.

ORTADOĞU YOK KABİLELER VAR

Suudi haber kuruluşu Asharq News'in sorularını yanıtlayan Barrack, "Ortadoğu diye bir şey yoktur. Kabileler ve köyler vardır" dedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından düz çizgilerle bölünerek modern ulus devletlerin kurulduğunu belirten Barrack, bölgede 110 etnik grup ve 27 ulusun bulunduğunu, siyasi kavramların bu yapıyla uyumlu olmadığını savundu.