İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine hava saldırısı
Dünya

ABD'den Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine hava saldırısı

ABD ordusu, 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'deki 30'dan fazla terör örgütü DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
ABD'den Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine hava saldırısı
ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan "Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)" kapsamında düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı.

Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

  • suriye
  • terör örgütü deaş
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.