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Dünya

ABD’den Suriye’nin doğusundaki petrol sahasına sevkiyat

ABD Suriye’ye petrol çıkarmakta kullanılan malzemelerle dolu 60 tır daha gönderdi.

23.12.2019  02:55 - Güncelleme: 23.12.2019  02:55

ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki petrol sahalarına çok sayıda araç ve lojistik malzeme gönderdi. Amerikan ordusu, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarında bulundurduğu üs ve askeri noktalarına Irak üzerinden lojistik takviye göndermeye devam ediyor.      

Öncekigece El-Valid sınır kapısı üzerinden giriş yapan ABD konvoyunu, Kamışlı ilçesinde görüntüledi. Deyrizor ilçesindeki petrol sahalarına giden konvoyda, pikaplar, 4x4’ler, sondaj ve petrol çıkarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ile kapalı kasalı yaklaşık 60 tır yer aldı. ABD, Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra YPG/PKK işgalindeki enerji sahalarını kontrol etmeye çalışmış, yüzlerce tırlık konvoylarla askeri ve sivil lojistik sevkiyatlar yapmıştı.      

ABD’NİN 11 ÜSSÜ VAR

ABD güçleri Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Amerikalı komutanlar, 15 Ekim’de Deyrizor’da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti. ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim’deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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