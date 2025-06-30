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Dünya

ABD'den Suriye'ye yatırım! Anlaşma imzalandı

Suriye ile ABD'li şirket arasında, ülkede iki güneş enerjisi santrali kurulması için anlaşma imzalandı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
ABD'den Suriye'ye yatırım! Anlaşma imzalandı
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Suriye Resmi Haber Ajansındaki (SANA) habere göre, Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu ile ABD'li şirket 20 Solar Energy LLC arasında iki güneş enerjisi santrali inşa edilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

ABD'Lİ ŞİRKET SURİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI YAPACAK

Mutabakata göre, ilk santral batarya sistemi olmaksızın 100 megavat kapasiteyle kurulacak. İkinci santral ise enerji depolama bataryalarıyla birlikte 100 megavat kapasiteye sahip olacak.

Her iki santralin nerede inşa edileceği ise ABD'li şirket ile Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumunun ortak koordinasyonuyla belirlenecek.

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