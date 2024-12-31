İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3641
  • EURO
    36,8382
  • ALTIN
    2971.07
  • BIST100
    9822.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Suriye'ye ziyaret

ABD'li yetkililerin, başkent Şam'da Suriye geçici hükümetiyle görüştüğü bildirildi.

AA31 Aralık 2024 Salı 11:14 - Güncelleme:
ABD'den Suriye'ye ziyaret
ABONE OL

ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li heyetin Şam'da geçici hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede ABD heyetinin, Suriye'de ABD vatandaşlarının korunması, gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamalmaz gibi ABD vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin sürmesi, İran'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması, yeni yönetimde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi ve kapsamlı siyasi sürecin garanti edilmesini talep ettiği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.