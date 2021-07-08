ABD'den Taliban'a ilerleyişini durdurması çağrısı

AA 8 Temmuz 2021 Perşembe 07:13 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 07:13

Wilson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ın saldırıları, zaten kuraklık, yoksulluk ve Kovid-19 ile boğuşan Afganistan halkına büyük zorluk getiriyor; Afganların insan haklarını ihlal ediyor ve bu ülkenin vatandaşlarının desteklemediği bir sistemin uygulanacağı korkusunu yayıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Derhal ateşkes çağırısında bulunan Wilson, "Taliban'ı iyi niyetle, siyasi bir çözüme varmak ve çatışmalara kalıcı son vermek için gerçek bir iradeyle müzakere etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) göre, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış durumda.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÖZEL TEMSİLCİSİ AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI'YLA DOHA'DAKİ BARIŞ MÜZAKERELERİNİ GÖRÜŞTÜ

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Ara Buluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile başkent Doha'daki barış müzakerelerini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye ikili ilişkiler ile bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yolları hakkında yazılı bir mektup gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Özel Temsilci Mutlak el-Kahtani'nin Emir'in gönderdiği bu mektubu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kendisini kabul eden Eşref Gani'ye ilettiği aktarılan açıklamada, görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ile Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerin ele alındığı belirtildi.

Taliban'dan 9 Haziran'da yapılan açıklamada, Afgan hükümeti heyetiyle üçüncü tur müzakerelerin Doha'da yeniden başladığı duyurulmuştu.

- TALİBAN'LA BARIŞ SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakerelere geçilmişti.

Doha'daki müzakerelerin açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Austin Scott Miller ile Afgan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden heyetler katılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 7 Ocak 2021'de başlamış ancak görüşmelerden gözle görülür bir sonuç çıkmamıştı.