ABD'den tansiyonu arttıracak hamle! Dünyanın en büyük savaş gemisi bölgeye ulaştı

ABD'nin uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle Karayipler'deki teknelere yönelik saldırıları ve Venezuela ile yaşanan gerginlik döneminde bölgede tansiyonu arttıracak bir hamle geldi.

ABD Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN 78) liderliğindeki Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunun 11 Kasım'da Karayipler'e ulaştığı ve ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına (USSOUTHCOM AOR) girdiği ifade edildi. Söz konusu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası suç örgütlerini ortadan kaldırma ve narko-terörizmle mücadele amacıyla verdiği talimat üzerine atıldığı belirtildi. Uçak gemisi saldırı grubunun suç şebekelerini çökertmek için oluşturulan Müşterek Görev Gücü'nün sorumluluğu alanında bulunan kuvvetleri destekleyeceği vurgulandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, "ABD'nin USSOUTHCOM AOR'daki varlığının artırılması, ABD'nin ülkedeki ve Batı Yarımküre'deki güvenliğini ve refahını tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme, engelleme kapasitesini güçlendirecektir. Bu güçler, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek, uluslararası suç örgütlerini zayıflatmak ve ortadan kaldırmak için mevcut yetenekleri artıracak ve güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK

ABD ordusu, Karayipler ve Pasifik'te şimdiye kadar uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle en az 19 tekneye saldırı düzenledi ve en az 76 kişiyi öldürdü. Trump yönetimi, saldırıların ABD'ye uyuşturucu akışını durdurmak için gerekli olduğunu savunuyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer Venezuelalı yetkililer ise, ABD'yi kriz "üretmek" ve ülkenin sol görüşlü sosyalist hükümetini devirmeye çalışmakla suçluyor. Maduro, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin askeri yığınağının kendisini iktidardan uzaklaştırmak için bölgede olduğunu belirtmişti.

FRANSA: "ABD'NİN ASKERİ OPERASYONLARI ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise, Kanada'da düzenlenen bir zirvede yaptığı konuşmada ABD'nin Karayipler'deki askeri operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa'nın endişeli olduğunu söyledi. Bakan Barrot, "Karayipler bölgesindeki askeri operasyonları endişeyle izliyoruz. Çünkü bunlar uluslararası hukuku ihlal ediyor ve Fransa'nın 1 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı denizaşırı toprakları aracılığıyla bu bölgede varlığı bulunuyor. Bu nedenle herhangi bir tırmanışın yol açacağı istikrarsızlıktan etkilenebilirler, ki biz bunu açıkça önlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.