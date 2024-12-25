Kore Yarımadası'nda gerilim yükselmeye devam ediyor. Bölgede Kuzey Kore'nin füze denemeleri devam ederken, Güney Kore ise ABD yönetimi ile askeri tatbikatlarına hız verdi. Yabancı basında yer alan bir haberde ise Pentagon'un, önümüzdeki yıl 28 bin 500 asker konuşlandırarak Kore Yarımadası'ndaki varlığını artırmaya hazırlandığı ifade edildi.

ABD'nin yurt dışındaki asker konuşlandırmasının azaltılmasını savunmasıyla bilinen Donald Trump'ın, askerlerin ve ortak askeri tatbikatların azaltılması yönündeki olası hamlesi, Seul ile uzun süredir devam eden ittifakı tehdit edebilir ve Pentagon'u, 20 Ocak 2025'teki göreve başlamadan önce bölgede sağlam bir temel oluşturmak için acele ettirebilir.

TEHDİTLER CAYDIRILACAK

2025 yılı için bu konuşlandırma planının, özellikle bölgeyi yüksek alarma geçiren Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer ve füze programlarından kaynaklanan artan tehditleri caydırmak için hayata geçirildiği ifade edildi.

ABD medyası, Hint-Pasifik'te gerginlikler artarken, bu planın Washington'un bölgesel istikrarı koruma kararlılığını vurguladığını ve net bir mesaj gönderdiğini bildirdi. Medyada yer alan haberlere göre söz konusu mesajın, 'Güney Kore'ye yönelik herhangi bir saldırganlık, tüm konvansiyonel ve stratejik yetenekler yelpazesiyle desteklenen ezici bir ABD gücüyle karşılanacaktır' anlamı taşıdığı vurgulandı.

NÜKLEER SİLAH KULLANIMINI DA İÇERİYOR

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının haberine göre, ABD'nin Güney Kore'nin savunma ve güvenlik güvencesine yönelik caydırıcılığı, Güney Kore'nin tehdit edilmesi halinde nükleer silah kullanımını da içeriyor.

ABD ve Güney Kore kuvvetleri, Kore Yarımadası'nda artan gerginlik ortamında operasyonel yeteneklerini ve taktik koordinasyonlarını sergilemek amacıyla Güney Kore topraklarında bir dizi üst düzey askeri tatbikat için güçlerini birleştirdi.

ASKERİ TATBİKATLARDA GELİŞMİŞ SİLAHLAR KULLANILDI

Operasyonlar, entegre hava-kara manevraları, deniz devriyeleri, THAAD gibi füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması ve koordineli siber operasyonlar da dahil olmak üzere askeri yeteneklerin tüm yelpazesini kapsıyor.

F-35 savaş uçakları, B-1B bombardıman uçakları ve Güney Kore'nin K2 Black Panther tankları sıklıkla ittifakın teknolojik ve taktik üstünlüğünü vurgulayarak ön plana çıkıyor.