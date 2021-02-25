ABD'den tarihi 'YPG' itirafı: Hataydı

25 Şubat 2021 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:57

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN Türk'ten Doğaç Boran'a konuştu.

Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendiren Hodges, tarihi nitelikte bir açıklamaya imza atarak, "Terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Ben Hodges şöyle konuştu: Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir.

"AMERİKA, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE YOĞUNLAŞMALI"

Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek. Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız."