İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2049
  • EURO
    8,8155
  • ALTIN
    415.601
  • BIST100
    1498.13
Dünya

ABD'den tarihi 'YPG' itirafı: Hataydı

ABD'li emekli Korgeneral Ben Hodges, 'Terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı.' açıklamasında bulundu.

25 Şubat 2021 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:57
ABONE OL

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN Türk'ten Doğaç Boran'a konuştu.

Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendiren Hodges, tarihi nitelikte bir açıklamaya imza atarak, "Terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Ben Hodges şöyle konuştu: Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir.

"AMERİKA, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE YOĞUNLAŞMALI"

Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek. Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.