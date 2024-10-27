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Dünya

ABD'den Tayvan'a 2 milyar dolarlık savunma satışı: NASAMS füze ve radar sistemleri onaylandı

ABD, Tayvan'ın hava savunmasını güçlendirmek için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde NASAMS füze sistemi ve radar satışı için onay verdi.

DHA27 Ekim 2024 Pazar 10:26 - Güncelleme:
ABD'den Tayvan'a 2 milyar dolarlık savunma satışı: NASAMS füze ve radar sistemleri onaylandı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) tipi füzeler ile 'AN/TPS-77' ve 'AN/TPS-78' radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği bildirildi. Açıklamada, füzelere 1,16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" ifade edildi.

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