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  • ABD'den tepki çeken Hamas adımı! Aralarında şehit Heniyye de var
Dünya

ABD'den tepki çeken Hamas adımı! Aralarında şehit Heniyye de var

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 08:39 - Güncelleme:
ABD'den tepki çeken Hamas adımı! Aralarında şehit Heniyye de var
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ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den sonraki süreçte ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede Hamas liderleri, saldırılardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Heniyye, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil, 7 farklı suçlama yöneltildi.

İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştiğine dair detaylı iddialar yer alırken söz konusu isimlerin isnat edilen suçlarla ne şekilde bağlantılı olduğuna dair ifadeler de yer aldı.

Amerikan medyasına konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ve adı açıklanmayan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, iddianamenin esasen 1 Şubat 2024 tarihinde hazır olduğunu ancak sanıklardan birinin yakalanabilmesi beklentisiyle bugüne kadar mühürlü kaldığını belirtti.

Yetkili, İsmail Heniyye'nin öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler neticesinde artık iddianamenin mühürlü kalmasına gerek kalmadığı değerlendirmesini yaptı.

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış; İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, Hamas liderlerinden Mervan İsa'nın mart ayında, Muhammed Deif'in ise temmuz ayındaki bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etmiş, Hamas iddiaları doğrulamamıştı.

  • ABD Adalet Bakanlığı
  • hamas
  • iddianame

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