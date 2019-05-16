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ABD, Yeni Zelanda'nın terör karşıtı anlaşmasını imzalamayacağını duyurdu

ABD, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in başlattığı Christchurch Çağrısı Anlaşması'nı imzalamayacağını duyurdu.

  • İHA
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Yeni Zelanda, Mart ayında iki camiye düzenlenen terör saldırılarıyla sarsılmıştı. Yeni Zelanda’nın silah yasasını değiştiren saldırıların ardından verilen dayanışma mesajları sürüyor. Terörle mücadele noktasında kararlı bir duruş sergileyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in başlattığı Christchurch Çağrısı Anlaşması, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yanı sıra Facebook, Twitter gibi sosyal medya ağlarının da desteğini aldı.
 
ABD ise, internet platformlarında nefret söylemlerinin yayılmasını ve aşırılık yanlısı grupların organize olmasının önüne geçilmesini amaçlayan Christchurch Çağrısı Anlaşması'nın ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu iddia etti. ABD, Paris'te dün sosyal medya üzerinden yeni kuralların tartışıldığı dünya liderleri ve teknoloji devlerinin buluşmasına ise destek vermeme kararı aldı. 15 Mart'ta Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısının Facebook'tan yayınlanması üzerine bu tarz paylaşımların önüne geçmek için Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in başlattığı organizasyon, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun katılımı ile gerçekleşti.
 
ABD tarafından yapılan açıklamada, "İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne de saygı göstermeye devam ediyoruz. Çünkü, terörist söylemleri yenmek için en iyi aracın yapıcı söylemler olduğunu savunuyoruz. Birlikte çalışabilir ve güvenli bir internet için ortak hedeflerimize yönelik uluslararası ortaklarla çalışmayı ve Christchurch Çağrısı'na destek vererek devam eden ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz” denildi. 
 
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye terör saldırısı gerçekleştirilmiş, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

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