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Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye, Montrö Sözleşmesi'ni uygulamasından dolayı teşekkür etti.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:40
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ABD Dışişleri Bakanlığından iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını kınadığını yineledi, ortaklar ve müttefikler arasında bu krize göğüs germe konusundaki dayanışma için takdirlerini dile getirdi." denildi.

Blinken'ın, Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve Bakan Çavuşoğlu'nun bu konudaki son açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan ayrıca Türkiye'ye Ukrayna'nın savunmasına, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek için teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
  • montrö

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