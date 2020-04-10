İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6901
  • EURO
    7,33
  • ALTIN
    360.829
  • BIST100
    95834.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardımlarını takdirle karşıladıklarını açıkladı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 07:20 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 07:20
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Telekonferans yöntemi ile Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen Ryan, Rusya ve Çin’in NATO ülkelerinde salgına yönelik dezenformasyon yaptığını söyledi.

NATO ülkeleri arasında salgınla mücadele konusunda önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son serece müteşekkirdi. Türkiye’nin (Avrupa’da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." diye konuştu.

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla göndermişti.

Mazot yüklü tanker alev aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye
Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye

Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.